يوفنتوس يتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي

2020/07/27 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توّج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة توالياً بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا 2-0 ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

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