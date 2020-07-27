وزير الثقافة يوجه بصرف الرواتب المتراكمة لموظفي هيأة الآثار

2020/07/27 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، بحسم ملف الرواتب المتراكمة لموظفي هيأة الآثار وصرفها وفق التنسيق الأخير مع وزارة المالية.

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