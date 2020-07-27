2020/07/27 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، إن تل أبيب لن تتنازل عن مصالحها الأمنية، وذلك خلال تواجده بالقرب من حدود لبنان، فيما أفاد مراسل “العربية” بسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان.وأعلن الوزير الإسرائيلي، أن تل أبيب لا تسعى للتصعيد، مهددا بردود قوية على أي تهديد.ونفذت إسرائيل ضربات في سوريا أدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الإسرائيلي من حدود لبنان: سنرد بقوة على أي تهديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الإسرائيلي من حدود لبنان: سنرد بقوة على أي تهديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).