2020/07/27 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باص أحمر وأهوارنا وتراثيات عناوين لمعارض تشكيلية بغداد – قحطان عدنان اطلقت دائرة الفنون العامة الجمعة الماضية عبر منصة عرضها الالكتروني معرضها السادس والسبعون للفنان التشكيلي مراد ابراهيم ، تحت عنوان (باص احمر) ،واوضح المدير العام للدائرة علي عويد ان (معرض الفنان مراد ابراهيم ضم 15 لوحة جسد فيها رؤيته الفنية في نقل مشاهد ومضامين […]

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