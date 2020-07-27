2020/07/27 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشوّاك ينطلق من لعبة الملاكمة إلى عالم الفن: غياب الدعم الحكومي لشركات الإنتاج وراء تراجع الدراما بغداد – رغدة حسن كانت بدايات عباس الشواك في المقدادية الصف الثاني الابتدائي وأول وقوف لهُ على المسرح في الغناء عام 1962 امام الراحل عبد الكريم قاسم..ومن هٌذه اللحظة أُحب الفن وشارك في اذاعة بغداد يقلد اصوات الحيوانات […]

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