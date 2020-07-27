2020/07/27 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لسان نيلسون – مجيد السامرائي احببته مؤخرا لم اكن اكترث له كثيرا حتى عرفت :إنه في تشرين الثاني 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 تموزاليوم الدولي لنيلسون مانديلا اعترافاً بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في ثقافة السلام والحرية.تنبهت اليه وهو يفحم امريكيا ينظر اليه على إنه صحفي مفوه قال له كين آيدلمان […]

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