ترمب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

2020/07/27 | 01:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ونائبه السابق جو بايدن، هي الأكثر فسادا في التاريخ.واتهم ترمب، أوباما وبايدن بالتجسس على حملته الانتخابية.This week you had Joe Biden call Arizona a CITY.Nothing matters with him, however, because the Opposition Party (Lamestream Media) covers everything up […]

