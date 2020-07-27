2020/07/27 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وماذا عن ورثة (ابن نوح ) ؟ – حسين الصدر -1- اذا كان شيخ الانبياء (نوح) –عليه السلام- قد ابتلى بابنٍ متمرد على الحق وخارج عن حدود الايمان، فليس مستغرباً على الاطلاق أنْ يُبتلى مَنْ هو دُونَه في الفضل والمقام بأبناءٍ يخترقون الخطوط الحمراء كلها دون هوادة .-2- لقد ضاعت كل جهود النبي (نوح) […]

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