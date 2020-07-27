2020/07/27 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم في زمن الكورونا – غزاي درع الطائي كنت بين الأحجار والأوراد ، وكان عليَّ أن أختار ، فاخترت الأوراد ، لعلمي أن الأوراد كلها كريمة ، أما الأحجار فبعضها كريمة وبعضها غير ذلك ، وأرجو أن يضيف أصدقائي شيئا إلى ما قلته الآن ، نقضا أو إبراما ، ومن يبحث عني من أجل الحوار […]

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