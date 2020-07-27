2020/07/27 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون عالقون هل من مجيب – طارق الجبوري اتصل صباح اليوم السبت ابو حيدر وهو يتالم ويقول هل من المعقول ان يذل العراقي من ابن وطنه ؟ حاولت ان اهدئه واعرف القصة ابنة اختي مع مجموعة غير قليلة من العراقيات والعراقيين في الهند بعضهم كان ذاهبا للعلاج وعلقوا هنالك وصرفوا كل ما عندهم بل لم […]

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