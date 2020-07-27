البرازيل تسجل 555 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/27 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل نحو 24.5 ألف إصابة و555 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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