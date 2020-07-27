2020/07/27 | 02:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مقاطع فيديو لمواطنين يأكلون من القمامة تثير استياء واسعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 02:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقاطع فيديو لمواطنين يأكلون من القمامة تثير استياء واسعا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقاطع فيديو لمواطنين يأكلون من القمامة تثير استياء واسعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).