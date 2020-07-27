2020/07/27 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : لا مانع من دفن المتوفى بكورونا في أي مقبرة يختارها ذووه اللجنة العليا تفرض حظراً شاملاً خلال الأضحى وتقرّر فتح العيادات الخاصة بغداد – قصي منذر قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمواجهة وباء كورونا إعادة فتح العيادات الخاصة التي اغلقت وفق قرار سابق والسماح بأستيراد الاوكسجين من الخارج .وقال بيان […]

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