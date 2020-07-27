2020/07/27 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يصرف مستحقات شهر تموز إلكترونياً البرلمان يضيف وزير المالية لكشف أسباب تأخير الرواتب والموازنة بغداد – عبد اللطيف الموسوي حددت مجلس النواب الأسبوع الجاري، موعداً لتضييف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020 ، فيما اتهمت اللجنة المالية النيابية الوزارة بعدم تجاوبها لمناقشة العديد […]

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