2020/07/27 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ عاملين أجانب بعد السيطرة على حريق ببناية هوليود العثور على أعتدة وأوكار داعشية خلال عملية أمنية في ديالى بغداد – الزمان تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع في بناية هوليود التجارية بمنطقة المنصور في بغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان […]

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