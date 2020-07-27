المتحدث باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير

2020/07/27 | 03:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير.

وقال رسول في بيانه ان "القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

واضاف إن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي".

وقال أن "استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر".

وتابع "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية".

واشار إلى ان "المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم.



والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن تشكيل سرايا السلام، اليوم الأحد، قصف تجمعٍ لعناصر داعش بالصواريخ، شمال مدينة سامراء.

وذكر الإعلام العسكري للسرايا، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة دكت تجمعاً لتنظ

بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة بغداد اليوم على مقطع فيديو يرصد حرائق معسكر صقر على مقربة منها من داخل المعسكر.

وأكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الاطفاء تكافح حالياً للسيطرة على الحريق الذي نشب بفعل انفجار كدس العتاد في معسكر صقر

بغداد اليوم _ بغداد

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الاطفاء تكافح للسيطرة على الحريق الذي نشب بفعل انفجار كدس العتاد في معسكر صقر بمنطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن

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