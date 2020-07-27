صدام بين الأمن والمحتجين ببغداد.. والجيش يحقق

2020/07/27 | 03:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 7 محتجين عراقيين على الأقل، مساء الأحد، عقب إطلاق قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لإنهاء إغلاق العشرات لساحة التحرير وسط بغداد، وسط احتجاجات عملت عدة مدن عراقية.من جهته، قال الناطق باسم القائد

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