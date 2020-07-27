برشلونة يعلن اصابة مدافعه قبل مواجهة نابلولي

2020/07/27 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني ، تعرض مدافعه رونالد أراخو، للإصابة، والتي قد تبعده عن تشكيلة الفريق في مواجهة نابلولي الايطالي في دوري ابطال اوروبا.

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