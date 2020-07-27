حظر شامل خلال العيد.. وإعادة فتح العيادات «بشروط»

2020/07/27 | 05:03 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / حازم محمد حبيب

فرضت اللجنةُ العليا للصحة والسلامة الوطنية حظراً شاملاً، خلال أيام عيد الأضحى يكون ساريا من يوم 30 تموز الحالي وحتى يوم 9 آب المقبل، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من تعرض العراق لموجة “شديدة” من الاصابات بكوفيد ـ 19 في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وأصدرت اللجنة في اجتماع ترأسه أمس الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة من القرارات تشمل فضلا عن فرض الحظر “إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء”.

وشملت القرارات “إعلان وزارة الصحة فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج الأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة”، و”تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي”.

وكان مدير عام الصحة رياض عبد الأمير أكد، في تصريح سابق لـ «الصباح» أنَّ “الوزارة طالبت بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الامر الذي تم إقراره أمس من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية”.

وأوضح عبد الأمير أن قرار فرض حظر التجوال الشامل خلال العيد يأتي “بسبب تداعيات ما حدث بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق، حينما ارتفعت بشكل كبير نسب الاصابات بالفيروس”.



من جانبها عبَّرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من تعرض العراق لموجة تفشٍ شديدة من الاصابات بالفيروس القاتل في حال عدم التقيد بالاجراءات الوقائية.

وقال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، في حديث لـ «الصباح»: “بناء على المعطيات العلمية والصحية فإن العراق لم يخرج بعد من مرحلة الخطر، ولا يمكن تجنب سيناريو تعرض البلاد لموجة شديدة إلا بالالتزام باجراءات

الوقاية».

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