2020/07/27 | 05:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد

تعقدُ لجنة الأمن والدفاع اليوم الاثنين جلسة لوضع اللمسات الأخيرة على قانون جرائم المعلوماتية، ليكون أول قانون جاهز للتصويت في حال عقد البرلمان جلساته.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريح

لـ «الصباح»: إن “اجتماع اليوم سيناقش هذا القانون لتهيئته ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وفي حال تم عقد جلسة للبرلمان سيتم رفعه لهيئة الرئاسة ليكون جاهزا للتصويت”، مؤكداً “أهمية هذا القانون بجميع فقراته التي تحتوي على عقوبات كبيرة تصل بعض أحكامها الى الإعدام والمؤبد

أو 25 سنة».

وأضاف أنه “تم عقد العديد من الجلسات وورش العمل بشأن القانون المذكور لكثير من الأجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، وأصبح القانون جاهزاً”، مبيناً أن “القانون يحتاج الى بنى تحتية ودورات تدريبية للقضاة الذين يجب أن تكون لديهم خبرة في الحاسوب وأعمال

التكنولوجيا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع اللمسات الأخيرة لقانون جرائم المعلوماتيَّة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع اللمسات الأخيرة لقانون جرائم المعلوماتيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).