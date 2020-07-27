وزيرة الهجرة لـ {الصباح}: حريصون على غلق ملف النازحين

2020/07/27 | 05:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ اسراء السامرائي

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو حرصها على عودة النازحين الى مناطقهم وغلق ملفهم بشكل كامل، مشيرة الى ان تأمين مبالغ عودتهم يمثل ابرز اولوياتنا.

وقالت جابرو في تصريح لـ«الصباح»: “نسعى إلى إطلاق اول دفعة من منح العائدين البالغة مليونا ونصف المليون دينار في اقرب وقت ممكن”، منوهة بانها “بصدد غلق ملف النازحين وعودتهم الى مناطق سكناهم”، أن الوزارة تسعى بشكل حثيث الى اعادة نازحي مخيمَي الخازر وحسن شام في محافظة نينوى الى مناطقهم التي نزحوا منها بعد توفير الامن

والخدمات فيها”.

وأكدت وزيرة الهجرة تضافر الجهود الهادفة إلى النهوض بواقع النازحين، من خلال مساعدة الجهات المعنية والمنظمات

الدولية لتأمين الاحتياجات الضرورية لهم، مشددة على ضرورة دعم الاستقرار في المناطق المحررة.

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