متنبئ جوي يتنبأ بموعد انتهاء موجة الحر اللاهبة في العراق

2020/07/27 | 06:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب المتنبئ العراقي صادق عطية عن توقعه بموعد انتهاء موجة الحر اللاهبة في العراق.

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