شاهد.. صور الدمار الذي الحقته انفجارات يوم امس بمعسكر الصقر

2020/07/27 | 06:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل اعلام عراقية صورا تبين جانبا من الدمار الذي الحقته انفجارات يوم امس في معسكر الصقر في العاصمة بغداد....

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