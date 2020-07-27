2020/07/27 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم #الحشد_تحت_القصف_المعادي تويتر في العراق بعد قصف مروحيات أميركية معسكر الصقر في العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي قصة صمود ونضال) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي قصة صمود ونضال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).