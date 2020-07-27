ماسك لتقشير الوجه قبل العيد

2020/07/27 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعتمد جمال وجهك ونضارته في العيد على الاهتمام به في هذا اليوم فقط اذ لا بد من تجهيز نفسك من خلال بعض الماسكات التي تندرج ضمن روتين تحضيري لمناسبتك الهامة ومن ضمن هذه الماسكات ماسك تقشير الوجه الذي يزيل البقع ويحضر وجهك لمرحلة العناية والتبييض ومن ثم ماسكات التغذية لتصلي الى اطلالة نضرة ومشعة […]

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