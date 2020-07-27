اللواء رسول : المتظاهرون اخوتنا والقوات الأمنية مكلفة بحمايتهم

2020/07/27 | 07:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر.

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