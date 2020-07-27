الكويت تمنع سفر 12 من المشاهير

2020/07/27 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قراراً بالتحفظ على أموال مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضدهم بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية، إذ كشفت المصادر أن القائمة شملت 12 متهما.وكانت مصادر قد أكدت لـ«عكاظ» تحقيق الأجهزة الأمنية في الكويت في حقيقة […]

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