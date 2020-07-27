عدد سكان العالم ينخفض في هذا التوقيت

2020/07/27 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دراسة لجامعة واشنطن منشورة في مجلة “ذا لانسيت” الطبية”، هذا الشهر، أن عدد سكان العالم سيزداد لـ9.7 مليار نسمة عام 2064، ثم سيبدأ في الانخفاض.وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن منظمة الأمم المتحدة تنبأت العام الماضي بأن زيادة عدد السكان قد تحدث لاحقًا، قرابة نهاية القرن، ورغم الاختلافات المهمة، يتفق كلاهما على أن أعداد […]

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