صحيفة: ترقبوا انفجارا بإصابات كورونا بعد عيد الأضحى

2020/07/27 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النقابة الوطنية للبياطرة في الجزائر من تفاقم إصابات كورونا بعد عيد الأضحى، بسبب سلوكيات للمواطنين، “الذين يزجون بأنفسهم وبغيرهم في المصالح الاستشفائية والموت المحقق”.وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن النقابة الوطنية للبياطرة حذرت من غياب شبه تام لإجراءات الوقاية في أسواق المواشي وكوارث صحية في المذابح بعد منع الذبح في الأماكن العمومية.وتوقع […]

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