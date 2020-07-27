كويتي يصفع عامل مصري – فيديو

2020/07/27 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقيم من الجنسية المصرية يعمل ”كاشير“ بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل مواطن كويتي.وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المصري الذي وصفه بـ ”الضعيف“ و“المغبون“، معلنا استقالته من منصبه […]

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