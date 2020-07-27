2020/07/27 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في العراق، تجددت أزْمة انقطاعِ الكهرباء في مدن الجنوب.ويرى بعض المراقبين أن استمرار انقطاع التيار الكهرب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. أمريكا تعرقل مشروعات تطوير قطاع الكهرباء بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. أمريكا تعرقل مشروعات تطوير قطاع الكهرباء بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).