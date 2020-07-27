خبير اقتصادي: توفير الخدمات لايحتاج الى تخصيصات مالية في الموازنة

2020/07/27 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان توفير الخدمات للمواطنين لايحتاج الى تخصيصات مالية من قبل الحكومة، لافتا الى امكانية بيع الخدمات للمواطنين وتقسيطها عليهم بشكل مريح جدا.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الكثير من ابناء المحافظات خرج بتظاهرات وخاصة في ذي قار التي مازالت تتظاهر للمطالبة بالخدمات في جميع اقضيتها”.واضاف ان […]

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