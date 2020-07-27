حقوق الانسان توثق احداث التظاهرات في ساحة التحرير

2020/07/27 | 08:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية حقوق الانسان، الاثنين، انها وثقت احداث التظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وذكرت المفوضية في بيان تلقته “تقدم” ان “فرق المفوضية تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات وتعبر المفوضية عن قلقها واسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين، اضافة الى سقوط عدد من المصابين في القوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات …

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