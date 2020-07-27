لا حل للكهرباء الا بأسقاط النظام بأكمله ! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/07/27 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي أن أزمة الكهرباء في العراق هي أزمة وكارثة كبرى.



فبقدر ماهي أزمة مستعصية ومنذ سنوات طويلة إلا أنها تعد اليوم أزمة سياسية.



فالقوى السياسية القومية والطائفية المليشياتية التي تتحكم بمصير وثروات المجتمع منذ سبعة عشر عاما هي قوى تتصارع فيما بينها ببربرية على النفوذ والهيمنة وعلى المناصب الوزارية لكي تديم نهبها وسلبها للثروات وتوزيع المناصب على الازلام والاتباع محققة ثروات طائلة من عقد الصفقات الوهمية ......





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