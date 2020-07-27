الخيكاني: الغموض يسود المشهد السياسي بشأن الوجود والمفاوضات الأميركية

2020/07/27 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان المشهد السياسي مازال غامضا بشأن الوجود الأميركي والتفاوض مع واشنطن على وجود قواتها داخل العراق، لافتا الى ان الحكومة لم توضح ما تم خلال المفاوضات إضافة الى صمت البرلمان إزاء هذا الامر.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “التفاوض مع واشنطن بشأن وجود القوات الأميركية داخل العراق […]

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