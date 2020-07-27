المرشدي: ملف شركات الاتصالات لن يتم السكوت عنه والبرلمان سيتخذ اجراءاته

2020/07/27 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان ملف شركات الاتصالات وتجديد الرخص لها من قبل الحكومة لن يتم السكوت عنه، لافتا الى ان البرلمان سيتخذ اجراءاته بهذا الخصوص من اجل إيقاف تجديد الرخص.وقال المرشدي لـ /المعلومة/، ان “تجديد رخص شركات الاتصالات من قبل حكومة الكاظمي امر لايمكن القبول به، خاصة ان […]

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