نائب مستقل يستبعد قيام الكاظمي بالنهوض بالبلد اقتصاديا ويؤكد: العراق يعيش أسوأ فتراته

2020/07/27 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجب ان يجعل الموازنة في أولويات القوانين التي يقدمها للبرلمان، لافتا الى ان الكاظمي يفتقر للفكرة للنهوض بالبلد اقتصاديا وبالتالي فأن العراق يعيش أسوأ فتراته.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة يعد اول القوانين الذي يجب ان تقدمه الحكومة الى مجلس النواب، […]

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