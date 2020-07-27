ارتفاع في درجات الحرارة في بغداد والمحافظات أكثر من درجة نصف الغليان

2020/07/27 | 09:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تشير التنبؤات الجوية إلى ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب مدن البلاد، حيث تصل في العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية، إلى أكثر من درجة نصف الغليان.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه المستقلة، إنه “يزداد تأثير المرتفع الجوي العلوي والمنخفض الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة خلال اليوم، صحوا وشديد الحرارة في أغلب أنحاء […]

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