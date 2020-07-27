2020/07/27 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اصبح الاقتصاد العراقي يضرب به المثل , لكون العراق اغنى بلدان العالم بثرواته المتنوعة الا ان شعبه افقر الشعوب بسبب تفشي الفساد بأنواعه وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتماد نهج المحاصصة الطائفية - الاثنية الذي ساهم المحتلون في ترسيخه والمستفيدون منه في ادامته .



وعلى مدى سبعة عشر عاما منذ 2003 لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجة مشاكل البلد المتعددة ولا من منع استفحالها مع تجاهل مبدأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما التأثيرات السلبية لغياب موازنة 2020 على الاقتصاد العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما التأثيرات السلبية لغياب موازنة 2020 على الاقتصاد العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).