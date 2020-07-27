مدير مستشفى الشيخ زايد يؤكد إمكانية التعايش مع كورونا

2020/07/27 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مستشفى الشيخ زايد معتز العبودي ،اليوم الاثنين، أمكانية التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها، داعياً الى رفع حظر التجوال كلياً بعد عيد الأضحى المبارك.

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