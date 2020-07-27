نقابة الفنانين: وفاة الشاعر صباح الهلالي

2020/07/27 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الفنانين العراقيين ، اليوم الاثنين ، وفاة الشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض .

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