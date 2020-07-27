حقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير ليلة أمس

2020/07/27 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تواصل فرق المفوضية رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات ، وتعبر المفوضية عن قلقها وإسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين، اضافة الى سقوط عدد من المصابين في القوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة التحرير مساء يوم الاحد نتيجة لقيام القوات الامنية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والصجم والغازات المسيلة للدموع مما يعد انتهاك صارخا" لحقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا" لحقوق التظاهر السلمي،

وتطالب المفوضية الحكومة باجراء تحقيق عاجل حول هذه الاحداث وتقديم المقصرين للعدالة والايعاز لكافة القوات الامنية بالسماح لسيارات الاسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فورا" لنقل الشهداء والمصابين، كما وتطالب القوات الامنية والمتظاهرين اتخاذ اقسى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف و الى المزيد من التعاون والتركيز على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي ومنع استخدام اي عنف مفرط تجاه المتظاهرين، كما وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة في توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الاساسية، الصحية منها والانسانية وخصوصا الكهرباء،كون موشرات المفوضية الرصدية تشير الى عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء بشكله الحالي .

يتبع .



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