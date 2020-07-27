2020/07/27 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قاراقدم عدد من المحتجين الغاضبين على تردي خدمة الطاقة الكهربائية بمحافظ ذي قار، اليوم الاثنين، على غلق احدى الجسور الحيوية وسط المحافظة.وقال مراسلنا ان العشرات من المتظاهرين اقدموا على غلق جسر الحضارات في مدينة الناصرية وسط محافظة ذي قار احتجاجا على سوء الخدمات وتردي الطاقة الكهربائية بالمحافظة.

ويوم امس، اقدم عدد من المحتجين على تردي خدمة الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار، على اقتحام المحطة الحرارية في المحافظة، واظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، اقتحام المحطة الحرارية احتجاجا على تردي الطاقة بمناطق المحافظة، كما وافاد مراسل (بغداد اليوم)، ان متظاهرين غاضبين اقدموا ايضا على اقتحام محطة الطاقة الكهربائية البخارية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، للاسباب ذاتها.

وتشهد العديد من محافظات العراق، احتجاجات مستمرة بسبب تردي واقع الكهرباء بشكل كبير، مع تزايد درجات الحرارة في فصل الصيف، فيما تستمر المطالبات بضرورة ايجاد حلول لمشكلة الطاقة الكهربائية المستمرة في العراق.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بيان رسمي

تواصل فرق المفوضية رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات ، وتعبر المفوضية عن قلقها وإسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين، اضافة الى سقوط عدد من المصابين في القوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في سا

بغداد اليوم - بغداد

أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير.

وقال رسول في بيانه ان "القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التع

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن تشكيل سرايا السلام، اليوم الأحد، قصف تجمعٍ لعناصر داعش بالصواريخ، شمال مدينة سامراء.

وذكر الإعلام العسكري للسرايا، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة دكت تجمعاً لتنظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متظاهرون يغلقون جسراً حيوياً وسط الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متظاهرون يغلقون جسراً حيوياً وسط الناصرية احتجاجاً على تردي الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).