2020/07/27 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

نعت نقابة الفنانين، الإثنين، 27 تموز، 2020، بوفاة الشاعر صباح الهلالي.

وقالت النقالدبية في بيان...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة الشاعر صباح الهلالي بعد صراع طويل مع المرض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة الشاعر صباح الهلالي بعد صراع طويل مع المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).