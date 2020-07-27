2020/07/27 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الاثنين، بيانا بشان احداث التظاهرات يوم امس بساحة التحرير في العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات واصابات بالتحرير والقوات المسلحة تشير الى جهات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات واصابات بالتحرير والقوات المسلحة تشير الى جهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).