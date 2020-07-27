أسعار الذهب تصعد بـ 1.6% إلى أكثر من 1930 دولار للأونصة

2020/07/27 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق السلع إلى أكثر من 1930 دولار للأونصة بعد تصاعد التوترات بين أميركا والصين على أثر إغلاق قنصليتين إحداهما صينية والأخرى أميركية.

إذ صعدت أسعار الذهب بنحو 1.6%، إي بأكثر من 30 دولار، ليصل سعر الأونصة إلى حوالي 1931 دولار.

هذا وعزز صعود الذهب انتهاج البنوك المركزية للمزيد من سياسات التحفيز الاقتصادي وتلاقب الأسواق لاجتماع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% إلى حوالي 24 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم بـ 1.2% إلى حوالي 2245.5 دولار للأونصة، قي حين ارتفع البلاتين بحوالي 2.45% إلى أكثر من 937.4 دولار للأونصة.

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