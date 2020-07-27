2020/07/27 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد أغلقت أبوابها الساعة العاشرة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش).الصين تغلق القنصلية الأمريكية في تشنغدوفي إجراء بالمثل… الصين تقرر إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو صينيون يحتفلون أمام القنصلية الأمريكية في شنغدو قبل إغلاقها وقد أمرت الصين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تغلق القنصلية الأمريكية في تشنغدو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تغلق القنصلية الأمريكية في تشنغدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).