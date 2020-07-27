2020/07/27 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عثمان يؤكد لـ/نينا/ توقف المباحثات بين بغداد واربيل ..وعدم وجود حلول لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 09:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عثمان يؤكد لـ/نينا/ توقف المباحثات بين بغداد واربيل ..وعدم وجود حلول لها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عثمان يؤكد لـ/نينا/ توقف المباحثات بين بغداد واربيل ..وعدم وجود حلول لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).