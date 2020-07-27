أكبر حصيلة إصابات بكورونا في الصين منذ آذار

2020/07/27 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت الصين اليوم الإثنين أعلى حصيلة إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر آذار الماضي.وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس الأحد ارتفاعاً من 46 حالة في اليوم السابق.وأوضحت أنها رصدت أكبر عدد للإصابات المحلية بالفيروس منذ مطلع […]

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