ارتفع “تروي” واحدة.. الذهب يسجل مستوى قياسي منذ 11 عاما

2020/07/27 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجل سعر الذهب في بورصة (كومكس) ليلة الإثنين مستوى قياسيا منذ تسعة أعوام بحسب ما نقلته وكالات عالمية.وارتفعت أونصة الذهب تروي (وحدة وزن) واحدة من الذهب عند إغلاق التداول بنسبة 0.8% مقارنة مع جلسة التداول السابقة، ووصلت إلى مستوى 1912 دولارا أمريكيا.وسجلت المرة الأخيرة التي تجاوزت فيها سعر أونصة تروي […]

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